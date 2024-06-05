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現品限り アタ ショルダーバッグ かごバッグ 新品 未使用 円柱形
商品番号 T36461194034
商品名

現品限り アタ ショルダーバッグ かごバッグ 新品 未使用 円柱形
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アタ斜めがけポシェットショルダーバッグ服も選ばす、これからの季節に大活躍しそうです☆その他色々な形があります！他のサイズ、アタ、リュックタイプも同時出品中です！ヨコ20直径14.5肩紐122素人採寸です。素材アタ天然素材の為チェックはしておりますが、ささくれなどある場合がございます。現品ですので写真でご確認の上ご理解いただける方のみお願い致します☆他の種類ございます☆#mik♡天然素材アパレル一覧2点以上で合計より5%off！他にも沢山出品しています♡単品値下げ不可。プロフもお読みください☆#リゾート#インドネシア#バリ島#インスタ映え#丸#ハンドメイド#サークルストローナチュラル#summer#海#浴衣es-11
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