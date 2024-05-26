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- 『新品未使用』レディースチェック柄クロップド丈ブラウス パフスリーブ aki
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商品詳細
私の商品をご覧くださりありがとうございます☆彡お買い求めの前にプロフィールを必ずご覧下さい！！大事なことが記載されています(*^^*)たくさん出品していますので、他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜☆サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます☆✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿♪商品の特徴♪チェック柄が可愛い、クロップド丈のパフスリーブブラウス。Vネックの首元がより女性を綺麗に魅せてくれるアイテム。♪サイズ♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）ワンサイズ♪カラー♪グレー♡他にもブラック/レッドのカラーがございます♡☆カラーは選んでいただけます☆ご希望のカラーをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#aki#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#korea#ファッション#fashion#インポート#可愛い#コスパ#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#流行#夏服#夏コーデ#コメントでお値下げ#ブラウス#クロップド丈
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