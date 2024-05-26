ROSE BUD チェックフリルブラウス

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チェックフリルブラウス

ROSEBUDチェックフリルブラウスとても可愛く気に入っておりますが、年齢的に着なくなってきたので出品します。デニム、タイトスカート、サロペットなどなんでも合わせやすかったです。毛玉などなく、状態はいい方かと思いますが数回着用しているので古着としてご検討ください。