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B\u0026Y united arrows フラワープリントシャツ
商品番号 I37869712155
商品名

B\u0026Y united arrows フラワープリントシャツ
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アートプリントのブラウスホワイト×ブラックがシック艶やかな素材で着心地良いですスラックスを合わせたりサロペットのインにも合います肩幅42身幅51着丈77一度着用　綺麗です中古ヴィンテージ品にご理解いただける方のご購入をお願い致しますご不明な点があればご質問下さいhookedvintageboudoirtokyojantiquesotoeitimiuncinqsamakitogaxtcmalionvintagedeptkiarislochiegrimoirebarnetorfeokalmamillivintagebirthdeathnudevintagetorolisevintageolgouHAIGHT\u0026ASHBURYpelicanvintagemarfasantamonicamartetheatreproductstogabeautifulpeopleeditforlulucharleschatontodayfulmaisonspecialclaneamerivintageetretokyoshinzonewhimgazetteienafumikauchidathedallas6(roku)cityshopmameジャンティークなどお好きな方に
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