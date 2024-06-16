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【極美品】　ステューシー　ポロシャツ　ロゴ刺繍　ハーフジップ　ストレッチ　Ｓ
商品番号 X41555509765
商品名

【極美品】　ステューシー　ポロシャツ　ロゴ刺繍　ハーフジップ　ストレッチ　Ｓ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全品送料無料全品匿名配送即日発送(24時間以内)・フォロー割引・まとめ割引・リピート割引◯商品説明STUSSYのポリエステルポロシャツです！ロゴ刺繍の印象的な一着◎さらっとした生地感で、ストレッチの効いた最高着心地！！ダークブラウンの珍しいカラーリングです！古着好きの方や、ゴルフウェアにもおすすめです！一点しかご用意できませんので、早い者勝ちです！！極美品ステューシーSTUSSYハーフジップポロシャツダークブラウンロゴ刺繍ストレッチその他の商品はコチラ↓#古着屋oldrusty#oldrustyのポロシャツ#oldrustyのSTUSSY◯サイズ表記：S実寸：cm・肩幅　37・身幅　44・着丈　56・袖丈　16◯商品の状態・AA：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなしB：多少使用感はあるが、汚れやシミもなしC：多少使用感はあり、汚れやシミが少しあるD：使用感があり、汚れやシミが目立つE：使用感があり、大きな汚れや破れあり◯色・ダークブラウン　黒茶———————————お得な割引実施中です！～フォロー割引～◯フォロー割引金額〜2,999円➡︎100円OFF〜5,999円➡︎200円OFF〜8,999円➡︎300円OFF9,000円〜➡︎500円OFF～まとめ割引～購入数に応じた割引をいたします。———————————※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。■他にも　バーバリー　ルコック　デサント　アディダス　チャンピオン　ナイキ　ラルフローレン　フレッドペリー　ラコステ　ノースフェイス　パタゴニア　リーバイスアメカジ　ストリート　ヴィンテージ　VINTAGEビンテージ80s90s80年代90年代古着ユーズドビッグサイズオーバーサイズビッグシルエットゆるダボチーム系ディズニー系　アメリカ古着　US古着　古着男子　古着女子など出品させて頂いておりますので、どうぞよろしくお願い致します！その他の商品はコチラ↓#古着屋oldrusty#oldrustyのポロシャツ#oldrustyのSTUSSY
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