中村倫也 「聖・忘年会」 Tシャツ

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商品詳細
トップコートオンラインショップにて購入。その後未開封のまま保管してました。サイズL宅急便コンパクトにて折り畳んで発送します。画像3枚目のワッペンはおまけ(バラ売り不可)
http://narcologia.ru/goods/encourage589572.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture637141.html
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