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- 美品 ジーナシス JEANASIS パフスリーブトップス ブラウス シルバー
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商品詳細
ジーナシス JEANASISパフスリーブトップスです。光沢のあるシルバーの生地を使用、裏表に入ったギャザーが素敵なポイントになっています。普段使いはもとよりパーティーにも着用いただけそうなデザインです。使用感の無いとても綺麗なお品です。表記サイズ：肩幅：約37cm袖丈：約17cm身幅：約42cm着丈：約63cm素材：ポリエステル100%透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：あり生地の厚さ：普通本商品は他のオークション、フリマサイトにも出品しています。商品をご用意出来ない場合がありますので予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity613883.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis717044.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant715882.html
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美品 ジーナシス JEANASIS パフスリーブトップス ブラウス シルバー
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