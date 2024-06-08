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美品　ジーナシス　JEANASIS パフスリーブトップス　ブラウス　シルバー
商品番号 W79784538595
商品名

美品　ジーナシス　JEANASIS パフスリーブトップス　ブラウス　シルバー
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジーナシス　JEANASISパフスリーブトップスです。光沢のあるシルバーの生地を使用、裏表に入ったギャザーが素敵なポイントになっています。普段使いはもとよりパーティーにも着用いただけそうなデザインです。使用感の無いとても綺麗なお品です。表記サイズ：肩幅：約37cm袖丈：約17cm身幅：約42cm着丈：約63cm素材：ポリエステル100%透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：あり生地の厚さ：普通本商品は他のオークション、フリマサイトにも出品しています。商品をご用意出来ない場合がありますので予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity613883.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis717044.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant715882.html

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