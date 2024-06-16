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１８２　✿半纏からの服✿　　パッチワーク　シャツ
商品番号 A46246202755
商品名

１８２　✿半纏からの服✿　　パッチワーク　シャツ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

創作在庫➨　#ｍａｔｏｆｕｇａｋｕいいね♥歓迎。匿名配送のみ　コメントお気軽に♪❰❰★印←購入前連絡でお得★❱❱★創作はお纏め２点以上から少し値下げ★→(フォロワー様は更に)　★出品中をお直し可★★リクエストセミオーダー★→デザイン限定。ご要望をコメント１つに纏めコメントを　★フォロワー様★❶アンケート値下げ❷リクエストと出品中をお直しの際に→→❰お得料金❱と❰写真にない布探し❱など企画❰❰商品情報❱❱↓❰おすすめ随想♬❱　半纏をパッチワークして雰囲気良いトップスに❰写真❱～全写真ご確認を～✿１、✿２、✿３、✿４、✿５、✿６、ぐるりと✿７、首周りは布で包み肌触り良く✿８、今回は、ふんわりとさせたくて、縫い代は袋縫い中心で強度と肌触り良く✿９、✿１０、❰サイズ❱✿身幅　　❰　６６　㎝　❱　❮最小部分❯✿総丈　　❰　５６　㎝　と　６３　㎝　❱✿裄丈　　❰　６３　㎝　❱　　❰状態手入れ❱✿ホームクリーニング❰済❱✿色落ち❰なし❱✿洗い方プロフ最後❰〠梱包❱　☞　ゆうゆう\u0026らくらくあり◉トップス➨　❰　１　❱◉付属品➨　❰なし❱❈他は備品こだわる方は以下詳細、他↓↓❰仕様❱✿縫い❰ミシン❱✿縫い代は袋縫い中心✿透け感　❰なし❱❰１枚仕立て❱✿前後❰なし❱❰形❱　トップス　シャツ　ブラウス　❰素材❱　✿本体部分➨　❰木綿❱　❰内容❱❰✿　半纏　❱˗ˏˋアンティークな明治、大正、昭和時代レトロヴィンテージ貴重布と骨董道具にご縁を～࿇着物古布リメイク手作り服ハンドメイド࿇刺繍࿇手染め࿇藍の個性的野良着࿇浮世絵࿇猫࿇襤褸は継ぎ接ぎ࿇再構築࿇ダメージお繕い࿇布絵࿇古着デニムと籠バッグ࿇#１８２纏布樂
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