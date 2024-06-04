90年代　花柄　レトロブラウス

ピンクベージュに花柄が個性的なブラウス。丸い襟が可愛い。肩幅 40cmバスト 96cm着丈 65cm袖丈 21cm後ろ開きボタン。ポリエステル100%で洗濯可。目立つ汚れや傷はありませんが中古品ということをご了承いたただいた上でご購入ください。



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