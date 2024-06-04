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90年代　花柄　レトロブラウス
商品番号 A91388588274
商品名

90年代　花柄　レトロブラウス
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクベージュに花柄が個性的なブラウス。丸い襟が可愛い。肩幅　　40cmバスト　96cm着丈　　65cm袖丈　　21cm後ろ開きボタン。ポリエステル100%で洗濯可。目立つ汚れや傷はありませんが中古品ということをご了承いたただいた上でご購入ください。
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