BarbieThe Movie プリント Tシャツ ガールズナイト ホワイト

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新品未使用 タグ付き値下げ不可完売品PLAZA・MINiPLA限定！映画「Barbie(バービー)」をテーマにしたアートを使用したデザインのTシャツです。約着丈62cm、肩幅49cm、袖丈22cm、袖ぐり51cm、バスト52cm、裾幅52cm発送の際は折り畳んで紙封筒で発送します。跡がつく場合がございますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。簡易包装になります。（プチプチ無し）Barbieバービーplaza