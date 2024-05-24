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- 【FRAY I.D】新品タグ付き アニマルドットブラウス ベージュ Size1
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商品詳細
「フォローしました」とコメントでお値引いたします☆〜4999円100円引5000円〜300円引即購入OK♪同時購入、リピーター様割引あり☆値下交渉もお気軽にコメントくださいませ^^可能な限り対応いたします(^^)他サイトでも販売してますので、早い者勝ちとなります♪✽+†+✽――✽+†+✽定価14850円フレイアイディーのアニマルドットブラウスになります♪夏らしい総柄デザインのブラウス。カシュクールなので、ネックラインを華奢に魅せてくれます。ウエストから広がるペプラムシルエットが女性らしい印象に☆大切に保管しているのでこれからたくさん着用出来るお品です☆✿FRAYI.D中国製 高級 ブラウスドット柄総柄エレガンス 大人キュート セレモニー パーティー お食事会 お呼ばれ デート 二次会 同窓会 コンサート 発表会 フレイアイディー✿カラーベージュ✿サイズ(cm)Size1肩幅38胸囲92袖丈11着丈56平置実寸素人計測により多少の誤差はご了承下さい✿素材レーヨン100%✽+†+✽――✽+†+✽※ご購入前にプロフィール確認をお願いします。◆丁寧な検品を心がけていますがあくまで1度人の手に渡っておりますので神経質な方は購入お控えください◆同時購入でお値引✨管理No.11
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