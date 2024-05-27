新品　エルメススカーフ　カレ 90 《シュヴァロスコープ》

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2023年5月、国内エルメスブティックにて購入しました新品未使用、写真撮るのに開封しました2023春夏コレクション《シュヴァロスコープ》カレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）カラー 黒/グリーン/マルチカラー付属品 全てあります(ショップカード付きません)＊プロフご一読ほどよろしくお願い致します