新品　エルメススカーフ　カレ 90 《シュヴァロスコープ》

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商品詳細
2023年5月、国内エルメスブティックにて購入しました新品未使用、写真撮るのに開封しました2023春夏コレクション《シュヴァロスコープ》カレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）カラー 黒/グリーン/マルチカラー付属品 全てあります(ショップカード付きません)＊プロフご一読ほどよろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/providence818994.html
http://narcologia.ru/goods/financier487860.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei182871.html
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