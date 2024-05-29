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購入し試着のみでクローゼットで保管していました。サイズアウトのため、着て下さる方にお譲りします。丈86cm色ブラックフードなし注意事項:◯あくまで自宅保管になりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。◯他サイト併用出品の為、売り切れの時点で商品は削除致します。ご了承下さい。○お値下げ不可