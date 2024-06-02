レディース　2way ショルダーバック

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商品詳細
BARDOTROSEのショルダーバックです。購入金額は10000円は越えていたと記憶しています。使用回数は 2〜3回程度 目立った汚れ等はありませんがベルト部分の内側に一部変色があります。あくまでもused品というご理解のある方宜しくお願い致します。
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