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【4371-140-1】未使用 エルメス スカーフ カレ 90 大判 馬車
商品番号 Y84253000645
商品名

【4371-140-1】未使用 エルメス スカーフ カレ 90 大判 馬車
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C0300.0500.0140.1007/22出品-------------------------------------ご閲覧ありがとうございます(^^)コメント大歓迎！フォロー割5%実施中！-------------------------------------▪️こちらの商品は古物市場で購入した商品です。▪️正規品でございます。-------------------------------------▪️ブランド：HERMES▪️商品名：スカーフカレ90▪️素材：シルク▪️属性：レディース▪️カラー：ピンク▪️サイズ：縦90cm横90cm▪️付属品：箱▪️ランク：N▪️参考定価：-------------------------------------【商品状態】新品未使用品です。写真判断でお願い致します。-------------------------------------【ランク説明】N:新品（製造から2年以内）NS:未使用品S:新品同様品A:中古超美品AB:中古美品B:中古良品BC:強い使用感C:破損有J:要修理-------------------------------------※輸送中の、紛失等の事故の保証はできかねます。※サイズ・イメージによる返品、返品交換は出来ません。※出品している商品は鑑定済みの商品です。※商品がコピー品の場合、送料含め全額返金致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder610375.html
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