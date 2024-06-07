【高級】セリーヌ エレガントキュート マカダム柄ピンク×ホワイト ブギーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます！【商品名】CELINEマカダム柄ピンク×ホワイトブギーバッグ【サイズ】横幅 :約30cm高さ :約19cmマチ :約13cm持ち手:約27.5cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【カラー】ピンク×ホワイト画像参照【仕様】メイン収納部×1内側 ファスナーポケット×1 ポケット×2【状態】中古。全体的にシミ汚れがありますが、気になる方はお手入れをしていただくと状態は良くなるかと思います。（画像をご確認ください）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーピンク×ホワイトにマカダム柄が素敵なブギーバッグです。型がしっかりとしているので自立もして入れやすいです。♡他にも魅力的な古着をご用意しております♡#フォロー割実施中おしゃれruumin↑クリックしてその他のアイテムも是非ご覧くださいーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■状態、画像、採寸について＊出品商品は可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合やお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。■タイトルにない小物等は販売商品ではありません。■返品についてイメージ違い、サイズ違い、評価後の返品は致しかねますのでご購入前に商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。/a-03-33-158/