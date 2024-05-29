SEA basket bag ブラック 美品 送料込

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2019年5月、SEA公式サイトにて購入いたしました＾＾◾️定価：19,800円(税抜)◾️カラー：ブラック◾️サイズ：M(ヨコ約33.タテ約26.マチ約18)◾️素材：本体:ABACA100%、フラップ:fakeleather◾️使用回数：1〜2回ほど(どちらも1時間程度)2019年製は白ステッチが映えるオールブラック♡一番使い勝手が良く大人気だったMサイズは即完売でした＾＾！定番の色より黒の方がオシャレ度が上がって可愛いです★SEA、ラドロー、プラージュ、イエナ、アダムエロペ、ジャーナルスタンダード、フレームワーク、ユナイテッドアローズ、AVACATIONetc...