BARNEYS NEWYORK レザー ワンショルダー ベージュ イタリア製

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商品詳細
バーニーズニューヨークのレザーショルダーバッグです。持ち手は編み込みイントレチャート、両サイドもジップで開閉可能です。◎カラー：ベージュ・キャメル系◎サイズ：実寸縦：約25cm横：最大約40cmまち：約17cm持ち手高さ：約18cmショルダー：最大50cm外側チャック式ポケットｘ2内側チャック式ポケットｘ１、オープンポケットｘ2◎状態：外側は非常に綺麗な状態ですが、内側のチャック式ポケット内部にペン跡がありました。◎その他、注意事項：気になる点がありましたら、コメントよりご連絡ください。また、細かいデザインなどは写真にてご確認お願いします^^カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革トートバッグハンドバッグオフィスカジュアル
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