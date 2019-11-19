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BARNEYS NEWYORK レザー ワンショルダー ベージュ イタリア製
商品番号 K92054704486
商品名

BARNEYS NEWYORK レザー ワンショルダー ベージュ イタリア製
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーニーズニューヨークのレザーショルダーバッグです。持ち手は編み込みイントレチャート、両サイドもジップで開閉可能です。◎カラー：ベージュ・キャメル系◎サイズ：実寸縦：約25cm横：最大約40cmまち：約17cm持ち手高さ：約18cmショルダー：最大50cm外側チャック式ポケットｘ2内側チャック式ポケットｘ１、オープンポケットｘ2◎状態：外側は非常に綺麗な状態ですが、内側のチャック式ポケット内部にペン跡がありました。◎その他、注意事項：気になる点がありましたら、コメントよりご連絡ください。また、細かいデザインなどは写真にてご確認お願いします^^カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革トートバッグハンドバッグオフィスカジュアル
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