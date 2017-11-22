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Theory ツイードノースリーブブラウス\u0026ツイードスカート ネイビー
商品番号 S55770901332
商品名

Theory ツイードノースリーブブラウス\u0026ツイードスカート ネイビー
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Theoryセオリーツイードトップス7108226ELLEPORT/AUGITE26,000円(税別)ツイードスカート7107312ELLEPORT/LEGER29,000円(税別)のセットアップ２点です。2度程着用し、クリーニング後大切に保管しておりました。大変綺麗な状態です。ネイビー、白、ピンクなど糸で編まれている高級ツイード。　実物の方が高級感あり、とても華やかです。トップスサイズ2M相当身幅40着丈48スカートサイズ0季節感···春、秋、冬
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