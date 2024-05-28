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CHANEL☆シャネル キャビアスキン 長財布
商品番号 F40484124072
商品名

CHANEL☆シャネル キャビアスキン 長財布
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。20年程前に銀座シャネル正規店にて購入致しました。やや使用感はございますが、まだまだお使い頂けます。使用回数は少なめです。付属品シリアルシール気になる点がございましたら、気軽にコメント下さいませ。最後までご覧頂きありがとうございました。素敵なご縁がありますように。
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