CHANEL☆シャネル キャビアスキン 長財布

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。20年程前に銀座シャネル正規店にて購入致しました。やや使用感はございますが、まだまだお使い頂けます。使用回数は少なめです。付属品シリアルシール気になる点がございましたら、気軽にコメント下さいませ。最後までご覧頂きありがとうございました。素敵なご縁がありますように。