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マイケルコース ボーダー ニットポロ　Michael Kors
商品番号 Q10605850616
商品名

マイケルコース ボーダー ニットポロ　Michael Kors
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MichaelKorsのニットポロです。生地が少しキラキラしています。ハンガーは付きません。新品未使用定価28,600円M着丈51.5cm肩幅31.5cm身幅33.5cm袖丈24.5cmウエスト62cmカラー:ベージュサイズ:Mマイケルコースバイカラーボーダーポロポロシャツニット柄・デザイン···ボーダー
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