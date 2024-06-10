マイケルコース ボーダー ニットポロ　Michael Kors

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商品詳細
MichaelKorsのニットポロです。生地が少しキラキラしています。ハンガーは付きません。新品未使用定価28,600円M着丈51.5cm肩幅31.5cm身幅33.5cm袖丈24.5cmウエスト62cmカラー:ベージュサイズ:Mマイケルコースバイカラーボーダーポロポロシャツニット柄・デザイン···ボーダー
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