スコットクラブ系列、ラディエイトトップス

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やまだや系列、RADIATEラディエイトのトップスです。サマーニットっぽい生地です。新品未使用ですが右袖に引っかかりがございます。写真参照くださいませ。素人検品ですのでその他見落とし等ご理解下さいませ。畳んで収納しておりました。発送の際に、コンパクトに折りたたんで発送させて頂きますので折りジワが付くことご理解の上ご購入お願い致します。よろしくお願い致します。