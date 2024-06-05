ジェラートピケサマーモチーフ半袖シャツ

2、3年ほど前に購入したジェラートピケのサマーモチーフシャツです。ワンチャンやヤシの木、アイスのプリントが可愛くてオススメです。着る機会がなくしまっていたので、綺麗なうちに出品します。試着のみのほぼ新品ですが、自宅保管品ですので神経質な方はご購入をお控えください。素材 ：レーヨン100%サイズ：Mカラー：ネイビー



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