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ジェラートピケサマーモチーフ半袖シャツ
商品番号 V74906349111
商品名

ジェラートピケサマーモチーフ半袖シャツ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2、3年ほど前に購入したジェラートピケのサマーモチーフシャツです。ワンチャンやヤシの木、アイスのプリントが可愛くてオススメです。着る機会がなくしまっていたので、綺麗なうちに出品します。試着のみのほぼ新品ですが、自宅保管品ですので神経質な方はご購入をお控えください。素材　：レーヨン100%サイズ：Mカラー：ネイビー
http://narcologia.ru/goods/interconnect540770.html
http://narcologia.ru/goods/unusable218174.html
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