MISSONI ミッソーニ サマーニット カラフル Mサイズ

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★ブランド★ミッソーニ★商品情報★ミッソーニスポーツのサマーニットです。カラーリングがおしゃれな1着です。★色 柄★総柄★状態★写真を参照ください。★サイズ（単位：cm）/表記★※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。管理番号954072920231750