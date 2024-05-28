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着物リメイクブラウス
商品番号 E27337816253
商品名

着物リメイクブラウス
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この商品にご興味持っていただきありがとうございます。こちらは一点物の麻着物を解き自宅でホームクリーニングしたブラウスです。　　麻の着物なのではりが強いです。　透け感がありとてもオシャレに着こなしていただけると思います。夏はタンクトップの上から、春や秋は長袖のインナーの上から着ていただけます。　沢山、古物市や着物のお店をまわってますが、なかなか珍しいお着物でした。　　丁寧を心がけていますが、素人です。解き跡小傷、着物臭、柔軟臭シミがある場合があります。ハンドメイドにご理解あるかた、宜しくお願いします。　オシャレ着洗いで手洗いしていただけます。　小さく折り畳んでの発送となります。ご理解いただきたく宜しくお願い致します。　他でも販売しているため、きゅうに出品を取り止めさせていただく場合がございます。よろしくお願いします。
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