着物リメイクブラウス

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この商品にご興味持っていただきありがとうございます。こちらは一点物の麻着物を解き自宅でホームクリーニングしたブラウスです。 麻の着物なのではりが強いです。 透け感がありとてもオシャレに着こなしていただけると思います。夏はタンクトップの上から、春や秋は長袖のインナーの上から着ていただけます。 沢山、古物市や着物のお店をまわってますが、なかなか珍しいお着物でした。 丁寧を心がけていますが、素人です。解き跡小傷、着物臭、柔軟臭シミがある場合があります。ハンドメイドにご理解あるかた、宜しくお願いします。 オシャレ着洗いで手洗いしていただけます。 小さく折り畳んでの発送となります。ご理解いただきたく宜しくお願い致します。 他でも販売しているため、きゅうに出品を取り止めさせていただく場合がございます。よろしくお願いします。