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LOUNIE ルーニィ　カップ付きアメスリデザイン　キャミソールインナー
商品番号 Q77674692330
商品名

LOUNIE ルーニィ　カップ付きアメスリデザイン　キャミソールインナー
ブランド名 ルーニィ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌離れの良いさらりとした風合いが特徴。ストレッチ糸を入れることで伸縮性をもたせ、着心地の良さにも配慮した素材に仕上げました。今季トレンドのアメスリデザインのカップ付きキャミソールです。ダブルストラップで華奢にしているので、レイヤードした時にチラ見せしやすく、そして見せた時のポイントになります。襟ぐりラインを高めに設定し、程よい肌見せで、ヘルシーな印象に仕上げています。（引用）※突然削除する事あります。チャコールグレーサイズ36税込9,860円
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