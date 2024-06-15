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ロージーモンスター　ミルフィーユドレープブラウス　黒
商品番号 R88364773039
商品名

ロージーモンスター　ミルフィーユドレープブラウス　黒
ブランド名 ヨリ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロージーモンスターにて購入したミルフィーユドレープブラウスになります。数回着用しており、大きなダメージはありません。お色は黒になります。漆黒というより、スミクロのようなお色感です。お色違いの白も出品しております。
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