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商品詳細
ロージーモンスターにて購入したミルフィーユドレープブラウスになります。数回着用しており、大きなダメージはありません。お色は黒になります。漆黒というより、スミクロのようなお色感です。お色違いの白も出品しております。
http://narcologia.ru/goods/Taipei943371.html
http://narcologia.ru/goods/preference244438.html
http://narcologia.ru/goods/choice401485.html
ロージーモンスター ミルフィーユドレープブラウス 黒
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ロージーモンスター ミルフィーユドレープブラウス 黒
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