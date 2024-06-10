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CHANEL　ミラーボールネックレス　シルバー　レディース
商品番号 U54701180308
商品名

CHANEL　ミラーボールネックレス　シルバー　レディース
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANEL　シャネル　A60226　ココマーク　ミラーボールネックレス　シルバー　レディース　チェーン約40cm・60cm　重量約9.5g　ジュエリー　アクセサリー　ラインストーン【中古】シャネルのネックレスです。ココマークつきです。ラインストーンが3つだけ取れてる状態で他に目立った傷はございません。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。⚫︎カラー:シルバー
http://narcologia.ru/goods/Lincoln847202.html
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