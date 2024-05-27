Tiffany ティファニー ネックレス

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商品詳細
Tffany\u0026co.ビーンズシルバーネックレスです。メンテナンス・クリーニング済み定価¥21.000くらいだったと思います。チェーンの長さ 40cmビーンズ 横幅 1cm縦 0.5cmチェーン、ビーンズに刻印ありよろしくお願いします☺︎
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