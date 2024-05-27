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Tiffany ティファニー ネックレス
商品番号 H63906414334
商品名

Tiffany ティファニー ネックレス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tffany\u0026co.ビーンズシルバーネックレスです。メンテナンス・クリーニング済み定価¥21.000くらいだったと思います。チェーンの長さ　40cmビーンズ　横幅　1cm縦　　0.5cmチェーン、ビーンズに刻印ありよろしくお願いします☺︎
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