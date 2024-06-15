集英社★浮世絵版画★清長★KIYONAGA

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商品詳細
集英社刊行浮世絵版画集『清長』KIYONAGAの版画絵です。監修・編集委員：渋井清・菊池貞夫全２４枚セットとなります。１枚１枚、見開きの台紙に貼ってあります。日本語と英語の解説書外箱（茶色：段ボール製）◎内箱（白色：ＰＶＣ製）内箱サイ ズ：約４８５×３５０ｍｍシートサイズ：約４６０×３１５ｍｍです。外箱には、汚れがありますが、浮世絵は、色も鮮明で美しいです。自宅保管していたものです。ご理解くださる方のご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper534909.html
http://narcologia.ru/goods/moisture917869.html
http://narcologia.ru/goods/procurement146833.html
清長 KIYONAGA 集英社全集浮世絵版画２ 版画 | www.vinoflix.com
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