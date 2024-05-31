FRED PERRY フレッドペリーポロシャツ 黒 Ｍ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖◯サイズ…タグ表記（M）肩幅35cm身幅40.5cm着丈57cm袖丈18cm※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。■その他、注意事項■自宅にて保管していました。USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。
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