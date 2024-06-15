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四方道夫 京都府美山町 SM 風景画 油彩 油絵 絵画 肉筆 額装 美術品
商品番号 E71672148511
商品名

四方道夫 京都府美山町 SM 風景画 油彩 油絵 絵画 肉筆 額装 美術品
ブランド名 Espare
特別価格 税込 9,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

四方道夫京都府美山町SM風景画油彩油絵絵画肉筆額装美術品ご覧頂き、ありがとうございます。購入前に、プロフィールも参照にお願いします。こちらのお品は中古品になります。四方道夫の風景画です。キャンパスに油彩で描かれています。額は経年による、傷、汚れがあり、美品ではありません。保護ガラス板は付属します。箱、黄袋はありません。状態は画像を参考にされて下さい。よく画像をご確認いただき、充分ご理解、ご納得の上で、ご自身の判断で納得後に購入をお願いします。ご不明な点がありましたら、購入前にコメント欄から、お問合せ下さい。古い作品ですので、些細な事を気にしない方でお願いします。あくまでも中古品になりますので完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気になる方がおられましたら気軽にコメントお願いします。額サイズ　縦約29×横約36cm即購入、無言購入、大歓迎です。送料込みです。1点物ですので、早い者勝ちです。
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