Mariacchi マリアッチ　カゴ　トートバッグ

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商品詳細
マリアッチカゴ バッグ舟形 上質な作りのカゴバッグです。ハンドルはレザーのステッチ、内布はリネンです。目立った汚れはありませんが裏側の底部分にやや傷みがあります。インテリアのカゴとしても素敵だと思います。素材 バンブーサイズ上部 38.5×24㎝ 高さ18㎝（取手部分を含めた高さ 約27.5㎝）底 直径約16㎝写真に写っている物が全てです。緩衝材に包んで発送します。どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton948061.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict250318.html
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