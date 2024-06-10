ジョン・ストーンズ　大幅チェックストール

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商品詳細
数年前百貨店のアローズで、7万近くで購入しました。ここ数年はあまり使っておらずでして。クリーニング済みのきれいな状態なのでこのまま出品します。毎シーズンクリーニングに出して保管しておりました。きれいな方だと思いますが中古品になります。気にならない方のみ、よろしくお願いいたします。汚れなど見落としがある場合がございます。ご了承ください。幅約70センチ縦約200センチ(フリンジ含め)柄・デザイン...チェック素材...カシミヤ
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