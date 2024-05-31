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狩野探雪筆　　絹本水墨画【　竹に瀑布　賢人　松雪図　三幅対掛軸　】　　556
商品番号 Q76959799211
商品名

狩野探雪筆　　絹本水墨画【　竹に瀑布　賢人　松雪図　三幅対掛軸　】　　556
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 13,440 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　　狩野探雪　　　水墨画掛軸三幅対形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　絹本水墨画掛軸三幅対主題···その他　　　　　　　　　　【　竹に瀑布　賢人　松雪図　】主な画材···その他　　　　　　　　水墨画　　略歴・・・・1655年~1714年江戸前期から中期　狩野派の絵師　　　　　　　　狩野探幽の四男　　幕府御用絵師　兄に探幽　信【守　政　】　　状態　　　　作品　表具共時代経年経過による、虫食い跡　ヤケ、オレ　　　　　　　　仕立て直しをお勧め致します。　　サイズ　　　表具　　　　172cmX44cm絹本　　　　92cmX33cm箱　　　　　56cm7.5cm20.5cmゆうパック100サイズにて発送します　　　　　　　　表具仕立て直しされれば素晴らしい逸品に甦る筈と確信します
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