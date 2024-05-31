狩野探雪筆　　絹本水墨画【　竹に瀑布　賢人　松雪図　三幅対掛軸　】　　556

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絵画の種類···水墨画 狩野探雪 水墨画掛軸三幅対形式···掛け軸・掛軸 絹本水墨画掛軸三幅対主題···その他 【 竹に瀑布 賢人 松雪図 】主な画材···その他 水墨画 略歴・・・・1655年~1714年江戸前期から中期 狩野派の絵師 狩野探幽の四男 幕府御用絵師 兄に探幽 信【守 政 】 状態 作品 表具共時代経年経過による、虫食い跡 ヤケ、オレ 仕立て直しをお勧め致します。 サイズ 表具 172cmX44cm絹本 92cmX33cm箱 56cm7.5cm20.5cmゆうパック100サイズにて発送します 表具仕立て直しされれば素晴らしい逸品に甦る筈と確信します