alumu ベスト　ファーベスト　fur design vest Alumu

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商品詳細
購入前にコメントから一言お願い致します。その後専用出品させて頂きます。alumufurdesignvest一度短時間着用しました。・size F着丈：74cm身幅：50cm肩幅：38cm・material表地 ポリエステル：100%裏地 ポリエステル：100%ひも部分 綿：60%/ポリエステル：40%公式サイトにて購入しました。商品圧縮して発送致します。発送方法変更する場合があります。#alumu#amiur#lawgy#淡色#ボアベスト#完売品
http://narcologia.ru/goods/recommended967790.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric493845.html
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