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alumu ベスト　ファーベスト　fur design vest Alumu
商品番号 W29866686431
商品名

alumu ベスト　ファーベスト　fur design vest Alumu
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前にコメントから一言お願い致します。その後専用出品させて頂きます。alumufurdesignvest一度短時間着用しました。・size　F着丈：74cm身幅：50cm肩幅：38cm・material表地　ポリエステル：100%裏地　ポリエステル：100%ひも部分　綿：60%/ポリエステル：40%公式サイトにて購入しました。商品圧縮して発送致します。発送方法変更する場合があります。#alumu#amiur#lawgy#淡色#ボアベスト#完売品
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