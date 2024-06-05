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ab42. DSQUARED2 半袖シャツ レディースSサイズ
商品番号 R17326260297
商品名

ab42. DSQUARED2 半袖シャツ レディースSサイズ
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディースクエアードのボタンシャツですシンプルなデザインに腕のロゴワッペンがとても可愛い☆38サイズ表記ですが、着用感レディースSサイズとして出品してます下記採寸数値をご確認ください身幅36cm,着丈54cmカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや春服、夏服も出品してますので是非ご覧下さい！
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