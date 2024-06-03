デビュードフィオレ トップス レース デート 白 ホワイト

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商品詳細
デビュードフィオレ、レッセパッセの可愛いお洋服が好きな方、いかがでしょうか？●試着のみの新品未使用です●お色はオフホワイトです。●サイズは、Mサイズになります。●袖と前のきりかえしより下がレースになっていてとても可愛いです。●これからの時期、レースの素材はとても涼しげで大活躍すると思います。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。※たたみじわもございます。※タバコやペットは該当しません。#レッセパッセ#デビュードフィオレ#ウィルセレクション#エフデ#ミッシュマッシュ#フェルゥ#レストローズ#LDプライム#トップス#ブラウス#半袖ブラウス#シャツ#トップス#白#ホワイト#レース#デート#お嬢様系
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http://narcologia.ru/goods/choice970385.html
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