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【HAVERSACK】赤チェックシャツ コットン100%
商品番号 Q37093500798
商品名

【HAVERSACK】赤チェックシャツ コットン100%
ブランド名 ハバーサック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハバサックのチェックシャツです。コットン100%ハバサックのトレードマークであるチンベルトと特徴的な前立てのシャツです。体型が変わってしまったので出品します。小さく折り畳んで発送します。たたみジワご容赦ください。Bshopで1万円くらいでした。即購入OKです。★ご購入の際は、プロフィールをご一読ください。　ご了承いただいたものとして、お取引を進めさせていただきます。テイスト・シーン···カジュアル色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン(綿)#ハバーサック#チェックシャツ#コットンシャツ#Bshop
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