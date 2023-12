＜Sporty\u0026Rich＞MUSCLE NO SLEEVE/Tシャツ

<Sporty\u0026Rich>MUSCLENOSLEEVE/Tシャツスポーティーアンドリッチ ノースリーブユナイテッドアローズのオンラインで購入しました。Hbeauty\u0026youth店舗でも取り扱っていた商品です。一度のみ着用、目立った汚れ等ない美品です。着る機会がない為出品します。夏にぴったりのノースリーブです!スポーツの際にも活躍する一枚かと思います^^★一度人の手に渡った中古品ということをご理解のうえご購入お願い致します。神経質な方はお控えください。<Sporty\u0026Rich(スポーティー&リッチ)>創設者EmilyOberg(エミリー・オーバーグ)が2014年に立ち上げた「日々のムードボード」としてのブログに端を発するブランド。不定期に刊行される同名の雑誌へと発展し、デザイン、スタイル、建築など、カルチャーに関連するトピックスが写真、エッセイ、インタビューなどで綴られています。2019年にアパレルラインが始動。「Sporty」と「Rich」のふたつの概念を融合することで、活動的かつ豊かであることの意味を大胆に解釈し、それをデザインで表現し際立たせています。柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ブラウン袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋



