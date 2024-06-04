ジャーナルスタンダードレリューム

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商品詳細
JORNALSTANDARDrelumeコットンシャツブルー着用回数１回です。くすんだきれいなブルーを気に入っていたのですが、形が似合わないため出品します。綿100％丈・前が約69後ろが約78身幅・約57※素人の測定になります。小さくたたんでの発送になります。カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン
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