ボウタイ付き　ボーダーポロシャツ　バーバリーブルーレーベル

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商品詳細
バーバリーブルーレーベルのボウタイが付いた、ボーダーポロシャツです。ボウタイなしで着ても、素敵です。襟が白っぽくなっている箇所がありますが、着れば目立ちません。しみ等はありません。まだまだ着ていただけるお品です。#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#ボーダー#ポロシャツ#ボウタイ付き柄・デザイン···ボーダー
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バーバリーブルーレーベル ボーダー ポロシャツ 半袖 ロゴマーク ボウタイリボン | フリマアプリ ラクマ
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未使用品 バーバリーブルーレーベル BURBERRY BLUE LABEL ポロシャツ 半袖 ボウタイ リボン ボーダー 38 黒 ブラック グレー /YI レディース
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バーバリーブルーレーベル BURBERRY BLUE LABEL ボーダー ポロシャツ 半袖 ロゴマーク ボウタイリボン付き 38 オフホワイト ピンク /MI ■OS レディース
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バーバリーブルーレーベル/パーカーの高価買取【ティファナ】2023/07 ...
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