ボウタイ付き　ボーダーポロシャツ　バーバリーブルーレーベル

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バーバリーブルーレーベルのボウタイが付いた、ボーダーポロシャツです。ボウタイなしで着ても、素敵です。襟が白っぽくなっている箇所がありますが、着れば目立ちません。しみ等はありません。まだまだ着ていただけるお品です。#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#ボーダー#ポロシャツ#ボウタイ付き柄・デザイン···ボーダー