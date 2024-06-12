カールヤーンロングスリット　キャミソール

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商品詳細
二度着用してますが、きれいな状態です。自宅保管ですので、ご容赦くださいませ。そのままきても、パンツなどにインしてきてもかわいいです。色はオフホワイトです。柄・デザイン...無地カラー...ホワイトカップ...カップなし季節感...春,夏,秋,冬ZARAジーナシス
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