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カールヤーンロングスリット　キャミソール
商品番号 Y53628800160
商品名

カールヤーンロングスリット　キャミソール
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二度着用してますが、きれいな状態です。自宅保管ですので、ご容赦くださいませ。そのままきても、パンツなどにインしてきてもかわいいです。色はオフホワイトです。柄・デザイン...無地カラー...ホワイトカップ...カップなし季節感...春,夏,秋,冬ZARAジーナシス
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