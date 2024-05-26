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KITHショート丈切りっぱなしタンクXS
商品番号 L89419558526
商品名

KITHショート丈切りっぱなしタンクXS
ブランド名 キス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KITHのショート丈の切りっぱなしが可愛いキャミタンクです。デニムなどに合わせて♡サイズ:XSカラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏中古品ですので多少の使用感ございますが、まだまだ着用できます。素材特有のスレにより小さめな毛玉があります。中古品ということをご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮ください
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