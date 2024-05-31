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ヴィヴィアン ディアマンテ ハート ピアス
商品番号 C76953291885
商品名

ヴィヴィアン ディアマンテ ハート ピアス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立つキズやメッキのハゲ、チェーンのサビなどはございません。自宅保管品ですので多少の小傷がある場合がございますので神経質な方はご購入をお控えください。付属品は付かないのでご了承下さい。商品のみ発送となります。(＋500円で巾着袋、＋1500円でお箱お付けできます※箱は画像の物と異なる場合があるのでコメントで聞いて下さい)発送の際は丁寧に梱包するよう心がけております。2点以上購入で割引、リピーター購入割引致します！
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