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marry quant ショルダーバッグ
商品番号 K28900093822
商品名

marry quant ショルダーバッグ
ブランド名 マリークワント
特別価格 税込 2,734 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何度か使用しているものです。ショルダーや取っ手の部分に少し汚れがあります。（写真をご参照ください）素人保管ですのでご了承頂ける方のみご購入お願いいたします。マリークワント　マリクワ鞄　カバン　ピンク　黒　ブラック
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