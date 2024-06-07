marry quant ショルダーバッグ

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何度か使用しているものです。ショルダーや取っ手の部分に少し汚れがあります。（写真をご参照ください）素人保管ですのでご了承頂ける方のみご購入お願いいたします。マリークワント マリクワ鞄 カバン ピンク 黒 ブラック