ケイトスペード Kate spade ハンドバッグ 未使用品

ケイトスペードのハンドバッグです。幕張アウトレットで購入しました。ショルダーバッグにもなります。アウトレット商品ですので、購入時から9枚目画像の汚れがあります。色はアイボリーです。薄いベージュというか…合わせやすいお色です！！自宅保管ですので、ご理解の上ご購入をお願い致します。喫煙者、ペットおりません。お値下げ不可でお願いします。



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