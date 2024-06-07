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ケイトスペード Kate spade ハンドバッグ 未使用品
商品番号 X69316270405
商品名

ケイトスペード Kate spade ハンドバッグ 未使用品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 8,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードのハンドバッグです。幕張アウトレットで購入しました。ショルダーバッグにもなります。アウトレット商品ですので、購入時から9枚目画像の汚れがあります。色はアイボリーです。薄いベージュというか…合わせやすいお色です！！自宅保管ですので、ご理解の上ご購入をお願い致します。喫煙者、ペットおりません。お値下げ不可でお願いします。
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