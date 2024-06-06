新品　エルベシャプリエ　707C 舟型トートバッグ　ネイビー×モカ　M 紺色

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新品タグ付きのHerveChapelierのネイビーの舟型トートバッグ 707Cです。5枚目、6枚目枚目の画像のお品を発送させて頂きます並行輸入のお品になります。サイズ●Mサイズ本体サイズ 約21.5センチ×約39センチ×19センチ(HｘWｘD単位cm)ハンドル高さ：約10センチカラー●ネイビー×モカ（ネイビーは濃いめのお色です）素材●本体コーデュラナイロン/コットン並行輸入のお品にご理解ある方のみご購入をお願い致します。※プロフィールも一読お願い致します。ゆうパケットポストで発送予定です。折り畳んで発送させて頂きます。即購入ＯＫです！♯HerveChapelier♯トートバック♯舟形トート♯舟型トート♯トートバッグ