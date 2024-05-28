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レスポートサック ショルダーバッグ 4360#1
商品番号 L46756099633
商品名

レスポートサック ショルダーバッグ 4360#1
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4360DELUXEEASYCARRYTOTE2WAY仕様のラージトートバッグ。すっきりとしたフォルムが上品さのあるアイテムは、底マチがあるから収納力も抜群。旅行などにも活躍してくれるアイテムです。【型番】4360DELUXEEASYCARRYTOTE※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。サイズ:43mm×125mm×325mmショルダー:67-127cm仕様：【開閉】ファスナー【内側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×2【外側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。
http://narcologia.ru/goods/Sydney6049.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring313696.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle538625.html

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