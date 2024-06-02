☆美品☆ エルメス スカーフ 空箱 6個セット リボン付き

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商品詳細
\u003c特記事項\u003eエルメスのスカーフ購入時の空箱で、美品です☆※1箱だけ、写真3枚目の厚紙なし。※リボンは4本のみ、結びじわあり。\u003c商品情報\u003eエルメススカーフカレ空箱×6個24cm×24cm×2cmリボン×4本長さは約150cm\u003c備考\u003e即購入OKです☆「1〜2日で発送」に設定しておりますが、仕事柄、急な出張も年に1〜2回ほどあるので、その場合には出張から戻り次第の発送となりますm(__)m♡他にも100点ほどのコスメを出品しており、その多くが残量9割以上ですので、ぜひチェックしてみてください♡#エルメス#スカーフ#カレ#空箱#リボン
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